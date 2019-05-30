ЦБ РФ просит полномочия для блокировки сайтов финансовых мошенников
Москва, 30 мая. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина попросила об особых полномочиях для Центробанка для оперативной блокировки сайтов черных кредиторов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом она заявила в рамках выступления в Госдуме 30 мая.
«Черные кредиторы под вывеской микрофинансовых организаций предлагают займы, часто под залог жилья, и потом требуют у людей деньги, — рассказала Набиуллина. — Чаще всего такие мошенники действуют через Интернет, и их надо остановить».
Глава ЦБ напомнила, что по совместному проекту с «Яндексом» уже действует маркировка легальных микрофинансовых организаций, обсуждаются аналогичные проекты с другими поисковыми системами.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила о том, что Центробанк выступает против запрета микрофинансирования. Такую позицию она объяснила тем, что в противном случае россияне попадут в руки нелегальных кредиторов. По мнению председателя ЦБ, микрофинансовые организации составляют не такой большой по объему активов сегмент, а услуги микрофинансирования имеют социальную значимость. Люди должны иметь возможность брать небольшие и короткие займы, ведь в жизни бывают разные ситуации, отметила она.