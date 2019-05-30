В Госдуме объяснили, почему Путин намерен приостановить действие ДРСМД

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировал нормативный правовой акт, внесенный в парламент главой государства. По словам депутата Госдумы, проект закона — это вынужденная мера.

«Данный законопроект — это ответная мера со стороны Российской Федерации. Таким образом мы реагируем на действия Соединенных Штатов, которые беспочвенно, по надуманным предлогам решили выйти из ДРСМД», — напоминает Юрий Швыткин.

Законодатель особо подчеркнул, что Россия следует всем положениям международных документов, подписантом которых является.

«Мы не будем в одностороннем порядке выходить из других международных договоров», — продолжает член нижней палаты парламента.

По его словам, Москва проводит миролюбивую политику и не желает ссориться со своими соседями. Но при необходимости Россия адекватно отреагирует на любой акт агрессии.

«Президент России четко обозначил позицию нашей страны: пока ракеты США не размещены в странах Восточной Европы, мы не будем предпринимать каких-либо действий. Но если вооружения будут размещены, то территории этих стран автоматически становятся объектом для ответного удара с нашей стороны», — предупредил восточных соседей о последствиях размещения ракет США Юрий Швыткин.

В октябре 2018-го года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва якобы не соблюдает свои обязательства. Заявление Трампа было сделано без приведения каких-либо доказательств и аргументов.

В Вашингтоне также заявили, что российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД. В ответ Минобороны РФ организовало брифинг, на котором любой желающий мог ознакомиться с характеристиками ракеты. Соединенные Штаты и другие страны — члены НАТО проигнорировали мероприятие. Отметим, ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ДРСМД ограничение. Вашингтон допускает заключение нового соглашения, но заявляет, что документ должны подписать в том числе третьи страны, например, Китай.