Рада решила «защитить» в ООН языки коренных народов России

Киев, 30 мая. Верховная рада Украины приняла обращение в ООН о правах коренных народов в Российской Федерации. Документ был принят лишь с четвертой попытки. В четверг за то, чтобы принять обращение, проголосовали 234 депутата при минимуме в 226 голосов.

Рада, говорится в пояснении к обращению, хочет привлечь внимание международного сообщества к якобы имеющим место нарушениям прав коренных народов в России. По традиции в Киеве призвали ООН повлиять на Россию.

«Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке», — говорится в заявлении, которое будет рассмотрено ООН.

Ранее в мае глава отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков в интервью РИА Новости сообщил, что в организации видят, что в России защите коренных языков уделяется большое внимание.

В то же время международное сообщество неоднократно обращало внимание украинских властей на дискриминационную политику Киева в отношении граждан, которые не говорят по-украински. 15 мая теперь уже бывший президент страны Петр Порошенко подписал указ об исключительности украинского языка.

Документ, в частности, содержит положения о создании службы «языковых инспекторов», которые будут следить за тем, чтобы украинский использовался в стране повсеместно. За использование других языков, кроме английского, предусмотрены штрафы.

В МИД РФ, комментируя принятие закона, подчеркнули, что документ нужен Киеву исключительно для атаки на русский язык и русскоязычных граждан Украины.