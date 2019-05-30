Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 на Украине

Киев, 30 мая. Причиной катастрофы Ми-8 на Украине могли стать техническая неисправность, плохое топливо и некачественная подготовка к полету. Соответствующую информацию озвучил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.

По его словам, в настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину катастрофы.

«Изучается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов», — отметил Табака.

Он сообщил, все версии отрабатываются, каждой из них будет предоставлена определенная правовая оценка.

«Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета», — сказал Юрий Табака.

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона также сообщил, что погибший командир воинской части был опытным офицером, в течение длительного времени он находился на службе в вооруженных силах Украины.

Напомним, вертолет Ми-8 ВС Украины потерпел крушение в Ровенской области у села Сестрятин Радивиловского района в 23.50 по московскому времени 29 мая, после падения он загорелся. На место прибыли пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание в 01.02. Жертвами авиакатастрофы стали четыре члена экипажа, в их числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.