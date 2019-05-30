Продажи спецверсии кроссовера Suzuki SX4 стартовали в России

Москва, 30 мая. В России стартовали продажи новой специальной серии кроссовера Suzuki SX4, которая получила название Tabi powered by Pioneer.

Новый автомобиль появится на российском рынке ограниченным тиражом в 50 экземпляров. 25 Tabi powered by Pioneer придется на версию с 1,6-литровым атмосферным двигателем и передним приводом. Еще 25 машин – на более динамичное исполнение с 1,4-литровым турбомотором и полным приводом.

Спецверсия кроссовера была создана совместно с японской компанией Pioneer, которая является одним из лидеров по производству аудио- и видео электроники. Оснащение автомобиля идентично максимальной комплектации GLX.

Автовладельца порадует набор ярких аксессуаров и «целый ряд практичных решений для комфортной езды». Как пишет «Автоновости дня», вместе с транспортом покупатель получит фирменную спортивную сумку, набор автомобилиста «Премиум», а также адаптер для зарядки.

Специальная версия Suzuki SX4 уже доступна для заказа во всех дилерских центрах автопроизводителя в России. Цены — по запросу.

В апреле этого года генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта заявил, что японская машиностроительная компания намерена увеличить продажи своих автомобилей в России на 42%. В текущем году компания реализует в России 8,5 тысячи автомобилей. Увеличить продажи, по словам Юты, в частности, удалось за счет вывода на рынок внедорожника Jimny нового поколения, а также целого ряда специальных версий автомобилей японского бренда.