Дамаск, 30 мая. Продукция мастерской по работе с медью и стеклом в Дамаске снова пользуется спросом. Усилия правительства Сирии по восстановлению экономики страны, возвращению к мирной жизни беженцев из лагерей для вынужденно перемещенных лиц и из-за рубежа приносят свои плоды.

Подтверждением этому стало возобновление работы и наращивание объемов производства в мастерской по производству предметов для интерьера из меди и стекла. Выполненные дамасскими мастерами вещи оригинальны, изысканны и уникальны. Они являются настоящим произведением искусства, и потому недешевы.

В последнее время в работе мастерской наступил подъем, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Предметы из меди и стекла пользуются все больше популярностью, постепенно растет количество индивидуальных заказов. Это позволило мастерской в Дамаске расширить производство и увеличить количество работающих мастеров — а ведь всего несколько лет назад стоял вопрос о полном закрытии мастерской.

По словам хозяина, сохранить мастерскую и мастеров было очень непросто. Сейчас он очень рад, что это удалось, и плоды его работы приносят радость людям.

Напомним, в результате западных санкций после провокаций оппозиционных и террористических группировок в 2011 году Сирия оказалась в очень тяжелом экономическом положении, в значительной степени отрезанная от окружающего мира и инвестиций. В настоящее время страна страдает от топливного кризиса. Россия является одной из немногих стран, которые поддерживают Сирию в восстановлении экономики.