Полиция получит «очки Робокопа» для поиска преступников к 2025 году

Москва, 30 мая. Система распознавания лиц с помощью специальных очков уже проходит испытания в российской столице. СМИ сообщили, что «очки Робокопа» выдадут сотрудникам полиции в 26 городах РФ к 2025 году.

Разработкой очков, которые позволят распознать злоумышленников по лицу, занимались российские компании. За виртуальное распознавание лиц отвечали сотрудники NtechLab, за устройство камер — Dahua Technology Rus.

По словам генерального директора NtechLab Александра Минина, при совпадении с базой данных на линзе очков появляется предупреждение и всплывает информация из базы о злоумышленнике. Сведения из базы, добавил он, помогут полицейскому понять, как задерживать преступника.

Как отметил KP.Ru, скрыть свое лицо от такого видеорегистратора не получится, поскольку программа считывает ряд параметров — от формы ушей до мимики.