Экс-президента Украины нужно «казнить», но без отмашки из США сделать этого нельзя. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила украинский блогер и общественный деятель Татьяна Монтян, комментируя слова экс-спикера СБУ, рассказавшего, как Петр Порошенко сводил личные счеты, используя СВР, СБУ и ГПУ.

«Я ж понятия не имею, что американцы скажут — можно что-то с Петей сделать или нет, — сказала она. — Пока что непонятно. На него все прыгают, но неясно, будет ли отмашка его как-то наказывать за все его делишки. Пока не видно».

При этом собеседница ФАН готова лично привести приговор экс-президенту Украины в исполнение.

«Я считаю, что его казнить мало! — уверена Монтян. — И лично у меня рука бы не дрогнула! Но это зависит не от нас, а от того, что решит наша замечательная митрополия, что решат доблестные американцы. Пока они не дали отмашку рвать Петю, его никто рвать не сможет».

Напомним, утром 30 мая на Украине разразился скандал, связанный с заявлением экс-спикера Службы безопасности Украины Станислава Речинского. По его словам, Порошенко использовал украинские спецслужбы и силовые структуры — СВР, СБУ и Генпрокуратуру — для сведения личных счетов. Кроме того, экс-президент руками СВР организовал в Голландии слежку за своим противником, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.