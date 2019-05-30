Тимошенко призвала начать переговоры с РФ с «чистого листа»

Киев, 30 мая. Украине следует начать переговоры с Россией с «чистого листа», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом она заявила, общаясь с представителями СМИ. Прямая трансляция проходила в социальной сети Facebook.

Тимошенко заявила, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе якобы с самого начала «был ошибочным». Политик напомнила, что предлагала вернуться к будапештскому формату.

«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа», — сказала она.

По мнению Тимошенко, если не произойдет возвращение к Будапештскому меморандуму, необходимо найти другие способы наладить мир на Украине. Она подчеркнула, что сегодня необходимо добиться скорейшего освобождения пленных и возвращения на Украину граждан, осужденных или арестованных в РФ.

Как считает Тимошенко, Киев должен перейти к эффективным и справедливым переговорам «без категорической сдачи позиций Украины».

Гражданская война продолжается на юго-востоке Украины с 2014 года. Киев начал кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о своей независимости после государственного переворота в украинской столице.

За годы конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. В целях урегулирования конфликта были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня.

Москва неоднократно обращала внимание на эффективность минского формата. Добиться договоренностей о режиме перемирия удалось только в Минске при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Также в настоящее время ситуация в Донбассе обсуждается в «нормандском формате», в переговорном процессе участвуют Россия, Франция, ФРГ и Украина. Варшава предлагала перейти к «женевскому формату», который предусматривает участие Польши и США.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова налаживать контакты с Верховной радой, но «без диктата и придуманных условий».