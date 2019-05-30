Главный синоптик России рассказал о погоде в июне

Москва, 30 мая. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погодой порадует россиян первый летний месяц.

По его словам, на всей территории РФ столбики термометра поднимутся выше нормативных показателей на один градус. Выше нормы погода будет и в Москве. Зато осадки норму не превысят.

При этом, как уточнил Вильфанд, на Таймыре и на севере азиатской части России прогнозируется очень жаркая и засушливая погода. В связи с этим он предупредил о повышенной пожароопасности в этих районах.

Накануне главный синоптик страны в интервью телеканалу «Царьград» посетовал, что ранний пожароопасный сезон в азиатской части России осложняется человеческим фактором.

«Такое сочетание природных условий и «помощи» человека — крайне негативное событие. Оно учащается с каждым годом», — подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что количество пожаров стало одно из рекордных за последние четыре-пять лет.