Москва, 30 мая. Лидер тибетского буддизма Далай-лама поблагодарил президента России Владимира Путина за большое внимание к происходящему в разных частях света и долгосрочной перспективе.

Духовный лидер уточнил, что мир находится в критическом положении. Он назвал Россию великой страной, которая обладает большой мощью. Как пишет РИА Новости, по мнению Далай-ламы, последние события говорят о том, что российский лидер уделяет большое внимание происходящему в разных государствах. Далай-лама поблагодарил Путина за внимание к миру.

«Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Ранее Далай-лама усомнился в возможности третьей мировой войны и заявил, что Запад нуждается в России. Лидер тибетского буддизма ответил на вопрос о возможности мировой войны в связи ростом политической напряженности, в том числе, между Россией и США. Он сомневается, что мир ждет новая война. Далай-лама напомнил, что в случае ядерной войны, погибнет не только человечество, но и все живое в стране. Он призвал «опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление».

Духовный лидер добавил, что все семь миллиардов человек сегодня зависят друг от друга. По мнению ламы, Россия нуждается в западном мире и США, как и Запад, нуждается в России, поскольку она имеет богатые природные ресурсы. Далай-лама указал, что у России уникальное географическое положение, играющее важную роль в объединении запада и востока.

Кроме того, Далай-лама раскрыл секрет счастья. По его мнению, счастье человеку принесет не осуществление буйных желаний, а покой ума, достичь которого можно лишь путем сострадания и альтруизма. Он напомнил, что в нынешнем мире человек не может остановиться, потому что хочет большего. Однако счастье, по его мнению, заключается в другом. По словам духовного лидера, счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир, поэтому так важно тренировать свой ум.

Далай-лама уверен, что сострадание и покой ума укрепляют иммунную систему.