Во время своего официального выхода к прессе 29 мая американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, объявил, что закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.

Официальное заявление Мюллера не стало неожиданностью: в бюджете текущего финансового года расходы на его «специальную следственную группу» не предусмотрены, а его заключительный отчет по двухлетнему расследованию оказался провальным.

При этом последовавшее заявление уже отставленного Мюллера показывает, что он имеет свою версию обвинений, которую, тем не менее, он не захотел или не смог изложить в финальном отчете.

Я устал, я ухожу…

«Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я ухожу из министерства юстиции США, чтобы вернуться к частной жизни», — заявил Мюллер, выступая перед журналистами на брифинге в Минюсте.

Уход спецпрокурора в бесславную отставку автоматически закрывает и его расследование о «русском вмешательстве», стартовавшее еще в мае 2017 года. Впрочем, завершилось оно не вчера, а, по сути, еще 23 марта, когда Мюллер и его команда предоставили генпрокурору Уильяму Барру окончательный текст доклада, резюмирующего их двухлетние усилия по установлению фактов нарушения избирательного законодательства США.

Представленный широкой общественности текст итогового доклада Мюллера оказался специфичным зрелищем: целые страницы в нем были подвергнуты цензуре и заретушированы якобы по соображениям национальной безопасности — а также из-за опасений «навредить дальнейшим расследованиям» и «раскрыть методы следствия».

Что стояло за этими размытыми формулировками, так и осталось неясным. Важнее другое — главную задачу, неофициально поставленную перед ним Конгрессом США, Мюллер так и не решил. Сохранив остатки следственной этики и не принеся их в жертву политической целесообразности, Мюллер в итоге вынужденно признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой ему выявить не удалось.

В принципе, в этот момент Мюллер стал токсичным или, если угодно, отработанным материалом в рамках внутриполитического противостояния Трампа и его противников. Навесить на президента США ярлык «агента Кремля» спецпрокурор так и не смог — после чего его, как провалившего «миссию», ничто не могло спасти от отставки.

Сегодня можно со всей очевидностью утверждать, что бессилие Мюллера в поисках «русского следа» в победе Трампа стало известно противникам нынешнего хозяина Белого дома еще до публикации доклада — именно поэтому финансирование следственной группы спецпрокурора не попало в бюджетную роспись следующего года.

«Нет дела — нет и тела» Мюллера в кабинете спецпрокурора. Как заявили совсем недавно демократы в Конгрессе, «мы устроим собственное расследование против Трампа, уже без Минюста (который не оправдал наших надежд)».

Но все-таки о русских

И все-таки фигура Роберта Мюллера, судя по всему, еще может пригодиться в нападках против Трампа, пусть даже без ее активного участия. Как и версия о «руке Москвы», протухшая в американских судах, еще наверняка послужит «топливом» для огненных разборок на властном Олимпе Америки.

Не случайно в своем выступлении отставник Мюллер заявил, что, по его мнению, «офицеры российской разведки» сознательно атаковали американскую политическую систему с целью ее дестабилизации. По его утверждению, при этом использовались «сложные компьютерные методы» для проникновения в компьютеры Хиллари Клинтон и функционеров ее предвыборного штаба.

Конечно, на фоне того, что реальное дело против «русских хакеров» погибло в суде, такие утверждения выглядят смешными. Но следует понимать, что юридические нормы никогда не мешали таким, как Мюллер, делать громкие политические заявления, призванные изменить расклад сил в политическом истеблишменте своей страны.

Впрочем, Мюллер и тут подстелил себе соломки. Он уточнил, что его итоговый доклад является «исчерпывающим документом», содержащим «все нужные факты, их анализ и описание мотивов, по которым были приняты те или иные решения». По словам экс-спецпрокурора, следственная группа и он лично «тщательно подбирали формулировки, которые говорят сами за себя», и ничего добавлять к докладу не требуется. После чего Мюллер выразил надежду, что в дальнейшем делать заявления на тему «российского вмешательства» ему не придется. Как говорится, и на том спасибо.

В целом, отставной американский чиновник был вынужден еще раз констатировать, что его группа не выявила каких-либо фактов сотрудничества предвыборного штаба Трампа с представителями или агентами из России. Единственное, что можно было вменить в вину президенту, по мнению Мюллера, — это якобы установленные случаи «противодействия следствию», которых набралось аж на 10 эпизодов.

Однако даже по этим случаям Мюллер дал исчерпывающее объяснение, почему он не выдвинул против Трампа обвинений о препятствовании правосудию. По его словам, команда, которую он возглавлял, руководствовалась непреложным фактом — против президента нельзя выдвигать обвинения, так как это является неконституционным.

Что в сухом остатке?

Безусловно, уход Мюллера с поста спецпрокурора и фактическая остановка прокурорского расследования подводят финальную черту под собственно юридической процедурой «дела против Трампа». Дальнейшая его траектория будет иметь уже чисто политический контекст, весьма далекий от попыток установить истинное положение вещей. Это отразилось и в противоположных оценках «роли Мюллера в истории».

«Не было достаточных свидетельств, и потому в нашей стране человек считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо!» — написал Трамп в своем Twitter, комментируя заявления Мюллера.

А вот спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подчеркнула, что Конгресс продолжит работу «по привлечению президента к ответственности за злоупотребление властью». Аналогичные заявления сделали и некоторые политики-демократы, включившиеся в президентскую кампанию 2020 года — для них последние реплики Мюллера стали очередным козырем против Трампа, который, дескать, «нарушил закон, но не был обвинен из-за своего нынешнего статуса».

В свою очередь, для Федерального агентства новостей бесславный конец расследования Роберта Мюллера означает совсем иное. Мы увидели, что Минюст США так и не смог подтвердить свои обвинения против ФАН в американском суде, в рамках которых сразу несколько российских юридических лиц были названы «фабрикой троллей». Абсурдность этих обвинений была очевидна с самого начала, но потребовались долгие месяцы судебной тяжбы, чтобы правда восторжествовала и вздорные наветы спецпрокурора США рассыпались в прах.