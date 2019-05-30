Запад использует Совбез ООН, чтобы помочь «Ан-Нусре»* против Асада и РФ

Совет Безопасности ООН провел еще одно заседание, посвященное ситуации в Сирии. Несмотря на то, что это заседание было уже третьим в мае, касающимся вопроса Идлиба, ситуация в международном совещательном органе не сдвигается с мертвой точки. Напряженность во всей Сирии растет, люди продолжают гибнуть от обстрелов со стороны террористических группировок.

Пустая болтология, которая ведется Западом в Организации Объединенных Наций, вызывает закономерный вопрос: является ли решение идлибской проблемы реальной целью западных политиков? Практически все выступавшие на заседании Совбеза не изменили своей позиции с прошлого заседания: Запад возлагает ответственность за обострение в Идлибе на Сирию и ее союзников — Россию и Иран.

Тон, разумеется, задавал представитель США: Джонатан Коэн в своем выступлении обвинил президента Башара Асада и правительство в Дамаске в «карательной кампании против собственного народа» и препятствовании доставки помощи населению на севере Хамы, в Идлибе и горной Латакии. Американский дипломат также заявил о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в «уничтожении школ, больниц и других гражданских объектов», а также «тех, кто применяет химическое оружие».

Вероятно, данные заявления со стороны США вряд ли относятся на счет террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (находящейся под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»), которые на днях вновь обстреляли христианский город Скальбия, находящийся на севере Хамы. В результате обстрела несколько ракет «Града» попало в здание Национальной больницы. По всей видимости, американская сторона не знает об этом случае или предпочитает его не замечать.

Непонятным остаются заявления Коэна о «препятствиях», которые якобы чинит Дамаск доставке гумпомощи ООН в Идлиб. Напомним, 10 мая управление Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP) в одностороннем порядке самоустранилось от доставки гумпомощи в Идлиб, заявив, что эскалация в регионе стала серьезной угрозой для безопасности ее сотрудников. Возможно, США стоило бы обратиться к террористам с призывом «прекратить препятствовать поставкам гумпомощи ООН»?

При этом позицию США практически слово в слово поддержали делегации непостоянных членов ООН — Франции, Польши, Великобритании, Бельгии и ряда других. По всей видимости, их страны готовы бороться с терроризмом только в тех случаях, когда это совпадает с их собственными интересами — то есть с интересами США. И в случае с Сирией эти интересы остаются неизменными: «Асад должен уйти» (а Запад должен получить полный контроль над судьбой сирийского народа, сирийской земли и сирийской нефти).

Гуманитарные соображения здесь явно вторичны — согласно отчетам западных правозащитных организаций, при освобождении от ИГИЛ1 (запрещено в РФ) города Ракка авиация международной коалиции убила как минимум 1600 мирных жителей — однако это никого не волнует, практически не обсуждается и явно не может, по мнению западных дипломатов, служить поводом для привлечения кого-либо к ответственности.

На это в ходе своего выступления обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который подчеркнул, что «Идлиб не должен стать второй Раккой, мертвым городом, который сравняли с землей силы международной коалиции». Однако это не значит, что постоянные атаки и обстрелы из демилитаризованной зоны будут сходить с рук боевикам «Тахрир аш-Шам».

Стоит отметить, что руководство ООН, по всей видимости, уже не готово открыто поддерживать Запад по любым вопросам, касающимся Сирии — спецпосланник Организации Гейр Педерсен был вынужден во всеуслышание признать, что террористы «Тахрир аш-Шам», а вовсе не «умеренная оппозиция Башару Асаду», на самом деле доминируют в Идлибе.

На данный момент члены ООН не предпринимают никаких действий для помощи местным жителям, которые стали фактически заложниками в руках террористических группировок. Возникает ощущение, что зарубежное сообщество лишь имитирует бурную деятельность, рассуждая о проблемах сирийского народа, в то время как конечной целью Запада является не предотвращение гибели мирного населения в регионе и урегулирование конфликта как такового, а поиск новых путей для свержения законной власти в Сирии или же оправдания новой агрессии против Дамаска, на этот раз в идлибской зоне деэскалации.

Сравнение методов, используемых в ходе военной операции Сирии и РФ в Идлибе и американской коалицией в Ракке, сделанное Вершининым, очень показательно, считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. В разговоре с Федеральным агентством новостей эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты устраивают в Совбезе рассуждения о «гуманитарных ценностях» только чтобы препятствовать освобождению Идлиба и урегулированию в Сирии.

«Любая риторика со стороны США по поводу «защиты гуманитарных принципов» — от лукавого, поэтому Вершинин и обратил на это внимание. Когда Соединенные Штаты проводят военные операции в своих интересах, они про гуманитарные принципы не вспоминают и не соблюдают. А как только операцию проводит Россия — которая как раз и старается все гуманитарные принципы соблюдать — тут они «под лупой» рассматривают любые издержки, скажем так, военной операции. И делают это не потому, что отстаивают гуманитарные ценности — они, во-первых, хотят помешать операции, а второе — создать для нее негативный информационный фон, очернить», — отметил Перенджиев.

По словам эксперта, заявления США трудно даже назвать «политикой двойных стандартов» — это просто постоянные дипломатические усилия для дестабилизации ситуации в Сирии. Ситуация в Ракке «освобожденной» от ИГИЛ международной коалицией и проамериканскими курдскими силами, наглядно это показала.

«В то время как Россия и Сирия приходят как освободители и потом налаживают мирную жизнь, наводят порядок, оказывают людям медицинскую помощь, запускают работу гражданских учреждений (что можно было увидеть на примере Восточного Алеппо. — Прим. ФАН), ничего подобного не происходит, когда американцы «освобождают» кого-либо, — напомнил собеседник ФАН. Ситуация с Раккой наглядно это показала — мало того, что было все изуверски разрушено, от жилых домов до памятников истории — никто даже не удосужился разгрести завалы, вытащить оттуда трупы и похоронить погибших людей. Из-за этого там возникла страшная санитарно-эпидемиологическая ситуация, как мы знаем, тем более страшная в условиях Ближнего Востока. Я думаю, это тоже было сделано целенаправленно — своего рода скрытое применение биологического оружия — вроде бы напрямую никакого оружия не применяется, но создаются условия для того, чтобы распространялись болезни».

«Это фундаментальное различие между военной культурой российской и западной — у них «культура» оккупанта, а у нас культура защитника отечества, — подчеркнул Перенджиев. — Культура защитника подразумевает, что военные несут мир людям, которых освобождают, и заботятся об освобожденных от оккупантов, врагов. А в культуре оккупанта — даже если они якобы кого-то «освобождают», как они заявляют, они приходят на ту или иную территорию как некие «высшие люди» и все население для них — люди низшего сорта».

Эксперт совета «Офицеры России» сравнил поведение американцев на «освобожденных» от законной власти территориях с сюжетом знаменитого фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» — американские военные традиционно представляют себя как некую высшую разновидность человеческих существ, снабженных самыми современными средствами уничтожения, а население захваченной территории — в виде «индейцев», людей низшего сорта, которые нуждаются в «сильной руке» США.

«Казалось бы, задача Совета безопасности ООН — содействовать миру и урегулированию конфликта — однако США и их союзники видят задачу не в этом, добиваются дестабилизации — никакого мира, никакого урегулирования. Как на военном уровне, так и на дипломатическом они поддерживают эту систему — это задача дипломатического противодействия целям России по достижению урегулирования в Сирии», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.