Набиуллина рассказала о долговой нагрузке россиян

Москва, 30 мая. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме рассказала о долговой нагрузке населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если мерить в среднем по стране уровень долговой нагрузки населения, то он может показаться небольшим, сейчас это около 10%. Это та часть дохода, которую люди в среднем направляют на выплаты по кредитам», — заявила Набиуллина.

Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на их погашение уже 44% своего дохода, отметила она.

«И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого конкретного заемщика», — подытожила глава Центробанка.

Напомним, ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила за введение уголовной ответственности за создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций. В 2018 году было выявлено около 2 тысяч 300 нелегальных кредиторов. Важно не только выявлять и закрывать подобные организации, но и блокировать их сайты, подчеркнула глава ЦБ.