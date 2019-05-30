Как самоходка «Лотос» усилит воздушно-десантные войска России

Новое самоходное орудие 2С42 «Лотос» будет стрелять на 13 километров, сообщил генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков. Это позволит значительно усилить огневую мощь ВДВ РФ.

2С42 «Лотос» — это перспективное российское авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм. Оно было разработано сотрудниками Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) для замены советской 120-мм авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установки 2С9 и будет активно использоваться Воздушно-десантными войсками России.

По заверениям конструкторов, общая масса новой самоходки составляет 18 тонн, скорость — 70 километров в час, экипаж — 4 человека. Длина боевой машины — 7085 мм, ширина — 3152 мм. Максимальная дальность стрельбы — 13 километров, причем прицельная скорострельность составляет 6-8 выстрелов в минуту. Время перевода из походного положения и обратно занимает порядка 30 секунд.

Мощность двигателя: 450 л. с.

Скорость по шоссе: 70 км/ч

Скорость по грунту: 30-40 км/ч

Запас хода по шоссе: 500 км

Запас хода по пересеченной местности: 350 км

Тип подвески: индивидуальная гидропневматическая

Все члены экипажа имеют собственные люки и смотровые приборы. Места командира и наводчика оборудованы новыми оптико-электронными прицельными устройствами. Двое членов экипажа размещаются в передней части корпуса, ещё двое находятся в боевом отделении.

Впервые модель 2С42 была продемонстрирована на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России форума «Армия-2017». Так как «Лотос» разрабатывался для замены САО «Нона-С» в воздушно-десантных войсках, транспортировать его можно будет самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом.

Согласно планам военного ведомства России, тестовые испытания САО «Лотос» начнутся в 2019 году, и, если они дадут положительный результат, после соответствующей технической доводки бронемашины, планируется перейти к ее госиспытаниям. Производство «Лотоса» предположительно может начаться в 2020 году.