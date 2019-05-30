Песков назвал борьбу с бедностью приоритетным направлением работы Путина

Москва, 30 мая. Борьба с бедностью является одним из приоритетных направлений работы президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал, как в Кремле оценивают экономическое положение граждан России.

«Президент говорил о том, что были негативные тенденции падения благосостояния граждан России. Это связано как с международными процессами, так и с внутренними процессами в экономике», — сказал чиновник.

По его словам, национальные проекты как раз и задуманы, чтобы исправить ситуацию в стране, в том числе в сфере доходов россиян. Песков отметил, что именно для этого они реализуются ускоренными темпами.

«Борьба с бедностью — одно из приоритетных направлений работы Путина и правительства. Относимся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит. Главное, что руководство страны знает, что надо сделать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивную», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также объяснил, почему сложилась такая ситуация с доходами россиян. По его словам, в данный момент наблюдается «общая неблагоприятная конъюнктура в мировой экономике».

«Это не только санкции, хотя, безусловно, есть негативный эффект от санкций, но кроме него — и торговые войны, и турбулентность мировой экономики, — отметил чиновник. — Это негативно сказывается на нашей экономике, при том, что в целом макроэкономическая ситуация (в РФ) — в абсолютно стабильном состоянии».

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о том, что почти 50% граждан РФ хватает средств только на покупку еды и одежды. Он отметил, что, бывает, «показатели весьма волатильны и подвергаются корректировке на следующий день».