Кремль надеется, что русофобия не ляжет во главу угла предвыборной кампании в США

Москва, 30 мая. Кремль выразил надежду на то, что русофобские настроения не лягут во главу угла предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, выборы президента США — это внутреннее дело страны. Песков также рассказал, что чаще всего электоральные циклы в Соединенных Штатах сопровождаются «выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений».

«Мы лишь знаем, основываясь на опыте предыдущих электоральных циклов в Соединенных Штатах, о том, что, как правило, они, к нашему сожалению, сопровождаются выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений и воспламенением новых русофобских истерик», — отметил Песков, выразив надежду на то, что «это не произойдет».

Ранее Кремль с иронией отреагировал на «русофобские потуги» Соединенных Штатов. Песков прокомментировал информацию о том, что на рассмотрение американского Конгресса намерены вынести «закон о транспарентности в отношении президента России Владимира Путина».

Пресс-секретарь главы российского государства заметил, что конгрессмены много занимаются Россией и официальными лицами страны. По его словам, к этому относиться серьезно не стоит. Песков назвал сложившуюся ситуацию «русофобскими потугами», к которым в Москве уже научились относиться с иронией.