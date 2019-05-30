В Кремле не получали приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля поинтересовались, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии.

«Нет, мы пока не получали никакого приглашения, по крайне мере, в Кремле​​​, — констатировал Песков. — Я не знаю, передавалось ли что-то по дипканалам, но в Кремле мы пока ничего не получали».

Ранее появилась информация, что приглашение российскому президенту на годовщину высадки союзников в Нормандии не направлялось, так как французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра. Как пояснили в Елисейском дворце, глава государства участвует в праздничных мероприятиях только в круглые даты, а на 75-летии будет присутствовать глава правительства страны.

Как писало РИА Новости, в российском посольстве во Франции констатировали, что РФ получила приглашение на торжества, посвященные годовщине высадки союзных войск. В это время Матиньонском дворце не ответили на вопрос журналистов, было ли направлено приглашение российскому премьер-министру.

Напомним, союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года. Это позволило открыть «второй фронт» в Европе против нацистских войск. Высадка союзников стала крупнейшей в истории десантной операцией.