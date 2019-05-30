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США пока не направляли запрос на встречу Путина и Трампа

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США пока не направляли запрос на встречу Путина и Трампа

Москва, 30 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не направлял Москве обращений относительно встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Пока нет. У нас сейчас насыщенная повестка дня. Мы готовимся к визиту Си Цзиньпиня в Россию, готовимся к Санкт-Петербургскому экономическому форуму», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей

Во вторник Дмитрий Песков уже говорил, что Вашингтон не спешит направлять Москве предложения по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться в рамках саммита G20 в Японии.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе обсуждения переговоров Россия ждет инициатив от США. В начале мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Речь, в частности, шла о ситуации в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп назвал беседу с Владимиром Путиным «очень позитивной».

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Автор: Алексей Полубота
© 2019 Федеральное агентство новостей
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