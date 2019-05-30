В Кремле ответили на вопрос о заявлении Мюллера

Москва, 30 мая. Кремль уделил много внимания работе бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому «российскому делу», заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил, комментируя заявление Мюллера после отставки о том, что попытки вмешательства в выборы американского президента якобы все-таки были.