В Кремле ответили на вопрос о заявлении Мюллера
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Москва, 30 мая. Кремль уделил много внимания работе бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому «российскому делу», заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил, комментируя заявление Мюллера после отставки о том, что попытки вмешательства в выборы американского президента якобы все-таки были.
«Мы уделили уже достаточно внимания теме работы господина Мюллера. Без комментариев», — сказал представитель Кремля.
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