Защиту детей от запрещенного контента в Интернете обсудили в Общественной палате

Москва, 30 мая. Круглый стол «Запрещенный контент в Интернете: как защитить детей?» прошел в Общественной палате РФ. На мероприятии обсудили выявление и блокировку сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дискуссия приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Как сообщили на мероприятии, в 2018 году правоохранительные органы выявили в социальных сетях около семи тысяч материалов о продаже наркотиков и более 26 тысяч постов с детской порнографией. С июня 2017 по сентябрь 2018 года в социальных сетях было распространено около полутора миллионов сообщений с призывом к насилию.

Было также обнаружено 450 тысяч записей по теме подражания криминальному поведению и более 955 тысяч экстремистских призывов, адресованных несовершеннолетним, в том числе призывы совершить нападения на школы. Под влиянием деструктивного контента находятся все подростки, имеющие аккаунты в социальных сетях. По статистике, активному воздействию подвергается каждый третий подросток, а это 35% россиян в возрасте от 13 до 24 лет.

Также во время круглого стола директор АНО «Центр мониторинга молодежной среды» Денис Заварзин подчеркнул необходимость следить за психологическим состоянием детей. Он отметил, что 25 тысяч представителей молодежи указали «кладбище» в качестве места проживания в социальных сетях.

С апреля сайты, склоняющие детей к преступлениям, подлежат блокировке. Такие ресурсы будут вноситься в реестр запрещенной информации. Участники круглого стола обсудят, как добиться того, чтобы решения о блокировке не стали инструментом давления на свободу слова или сведения счетов. Запретительные меры должны приниматься взвешенно и обосновано. Денис Заварзин предложил создать экспертный совет при центре мониторинга и определить различные тематические направления.