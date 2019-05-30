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ФАН-ТВ

Отсидевший гробовщик зарезал и сжег женщину за «тюремные понятия»‎. ФАН-ТВ

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Отсидевший за убийство работник кладбища в Усть-Илимске зарезал и сжег в машине предпринимательницу ритуального комплекса. Инцидент на кладбище Усть-Илимска случился в понедельник 27 мая. Один из работников, 31-летний мужчина, бросил у ритуального комплекса сигарету. Это заметила 47-летняя предприниматель, которая вела бизнес на кладбище, продавала цветы и другие сопутствующие товары. В ходе ссоры она назвала его приверженцем нетрадиционной ориентации. Стерпеть такое оскорбление мужчина, который до этого отсидел за убийство, не смог. Он несколько раз ударил женщину ножом, посадил в свой автомобиль и вывез в лес. Там сжег машину и скрылся. Накануне подозреваемого задержали, он дал чистосердечное признание в убийстве и сейчас арестован по этой статье. 

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Автор: Сергей Петров
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