Госдума рассмотрит договор о приостановке Россией действия ДРСМД 18 июня

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит договор о приостановке Россией действия ДРСМД в первом чтении 18 июня. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проект о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нижнюю палату парламента внес президент России Владимир Путин. Право принять решение о возобновлении действия договора предоставляется президенту, отметил Володин.

«До 10 июня законопроект будет направлен профильному комитету по международным делам, а также двум комитетам-соисполнителям — по обороне и по безопасности», — сказал председатель ГД.

Ранее, в феврале 2019 года, комментируя выход США из Договора РСМД, Вячеслав Володин сказал, что этим решением Штаты разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями.

«Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность», — заявил он.

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов называл выход США из договора «новым вкладом в демонтаж существующего режима контроля над вооружением». Повод нашли в ракете 9М729, напомнил он, только доказательств не предоставили, а на демонстрацию представители США не явились.

«То есть вы перед нами хоть раздевайтесь, а мы с вами даже разговаривать не хотим?!» — возмущенно описал ситуацию парламентарий и заявил, что реальный мотив Вашингтона — обеспечить себе свободные руки в выборе оружия. — За этот шаг, разрушающий систему международной безопасности, американцам отвечать не хочется, поэтому они устроили разноголосицу с целью обвинения России».

Напомним, представители США со ссылкой на данные спецслужб официально приписывали российской ракете 9м729 сверхъестественную дальность, якобы нарушающую Договор РСМД.

23 января 2019 года Минобороны России пошло на беспрецедентный шаг и пригласило на специальный брифинг всех иностранных военных атташе в Москве, а также ведущие зарубежные и российские СМИ. На нем показали модернизированную пусковую установку ОТРК «Искандер» и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9м728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью — 9м729, объяснили, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы. На консультациях в двустороннем формате перед брифингом представителям США предложили в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете 9м729, чтобы снять вопросы и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа. На брифинг Минобороны России 23 января представители военного атташата при посольстве США и всех стран НАТО в последний момент не приехали.

Россия представила свои доказательства прямых нарушений Договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне.