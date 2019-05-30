Рига, 30 мая. Сейм Латвии согласился принять к рассмотрению инициативу о запрете ношения георгиевских ленточек на праздничных и развлекательных мероприятиях.

Инициатива была передана входящей в состав правительства партией «Все-Латвии». Депутаты предложили на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки на собраниях, шествиях, пикетах, а также публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

Как пишет Sputnik Латвия, за передачу в парламент проекта поправок проголосовали 70 депутатов, воздержались 19. Ответственной за подготовку назначена комиссия по правам человека и общественным делам. Таким образом, Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек.

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал предложенный националистами в латвийском сейме законопроект о запрете ношения георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. По его словам, носящие георгиевские ленточки люди хотели бы, чтобы границы РФ установились в пределах бывшего СССР.

Митрофанов заявил, что ему наскучили «дежурные выходки националистов» и такое же дежурное осуждение их инициатив. Парламентарий отметил, что авторы законопроекта не смогут отобрать ленты у тех, кому они дороги.

Партия «Все — Латвии» получила 13 мест из 100 в сейме Латвии на прошедших в октябре 2018 года парламентских выборах.

Георгиевская ленточка стала символом воинской славы, памяти и связи поколений для миллионов людей в России и за ее пределами. В РФ акция «Георгиевская ленточка» посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в 2017 году на Украине приняли закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. За ее ношение, публичное использование и демонстрацию гражданам грозит штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 2,55 тысячи гривен — Прим. ФАН). В случае повторного нарушения гражданин может попасть под административный арест на срок до 15 суток.

Ранее украинские пограничники не впустили в страну российского гражданина, на чемодане которого была прикреплена георгиевская лента. Мужчина приехал в страну как частное лицо, у него был обратный билет, а также достаточная денежная сумма для проживания, однако ему запретили въезд в страну сроком на три года. Кроме того, в апреле гражданин Молдавии также не смог попасть на Украину из-за георгиевской ленты, которая была найдена в его автомобиле.