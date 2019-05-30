Песков уточнил время проведения прямой линии Путина

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом месяце традиционная прямая линия с главой государства не планируется, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В этом не планируется. Насчет следующего — проинформируем», — заявил представитель Кремля.

Ранее, Песков сообщал журналистам о подготовке к прямой линии президента с россиянами, однако точную дату не назвал.