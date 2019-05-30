Стало известно, когда Госдума обсудит законопроект о приостановке действия ДРСМД

Москва, 30 мая. Депутаты Госдумы РФ на заседании во вторник, 18 июня, могут обсудить внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В четверг российский лидер внес документ на рассмотрение нижней палаты парламента. Как сообщил Гарри Минх, представитель президента Путина в Госдуме, депутаты, скорее всего, обсудят законопроект 18 июня.

«Видимо, да [обсудим на заседании 18 июня]», — цитирует Минха ТАСС.

Напомним, в начале 2019 года США заявили о том, что приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД. При этом Вашингтон голословно обвинил Москву в том, что Россия якобы нарушает положения соглашения.

В январе Минобороны и МИД РФ провели специальный брифинг, в рамках которого журналистам и военным атташе была продемонстрирована ракета 9М729, испытания которой США называли «противоречащими положениям ДРСМД». Впоследствии Россия представила неопровержимые доказательства того, что в США осуществляется производство ракет, запрещенных договором.

Российское оборонное ведомство опубликовало фото завода корпорации Raytheon в Аризоне, являющегося крупнейшим предприятием по созданию ракетного оружия в США. Президент России Владимир Путин при этом несколько раз подчеркивал, что РФ зеркально ответит на отказ США от выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД.