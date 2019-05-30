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Песков призвал аккуратно относиться к статистике

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Песков призвал аккуратно относиться к статистике

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что половине россиян хватает средств только на покупку еды и одежды, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

На днях Росстат сообщил, что почти половине россиян хватает средств только на покупку еды и одежды. При этом позволить покупку товаров длительного пользования могут более 32% соотечественников.

«Безусловно, падение доходов фиксируется по разным категориям. В целом этот фон является объектом пристального внимания. Конечная цель реализации национальных проектов — повышение доходов населения. Речь идет не об отложенных эффектах, а о немедленных результатах, о чем и говорил президент», — отметил представитель Кремля.

Российский чиновник добавил, что применяется комплекс мер, который исправит ситуацию, в том числе касательно доходов россиян. 

«Речь идет о реализации целого комплекса мер, который направлен на исправление ситуации. Иногда показатели весьма волатильны и подвергаются корректировке на следующий день, поэтому нужно аккуратно относиться (к статистике)», — добавил пресс-секретарь российского президента. 

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Автор: Игорь Лукьянов
Источник: Федеральное агентство новостей
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