Путин выслушает доклады Грефа и Акимова о развитии искусственного интеллекта в РФ

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание на тему искусственного интеллекта, выслушает доклады главы Сбербанка Германа Грефа и вице-премьера России Максима Акимова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидер РФ вернулся из Нур-Султана, где прошло открытие Высшего Евразийского экономического совета. После заседания Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы интеграции в рамках Союзного государства. До 21 июня будут проработаны соответствующие планы, после чего главы двух государств «решат, что именно предпринимать», сообщил Песков.

По его словам, в четверг Путин проведет совещание на тему искусственного интеллекта.

«Сегодня весь день президента посвящен будущему. Совещание в области искусственного интеллекта, то, о чем президент уже говорил, — что должна быть комплексная национальная стратегия, посвященная искусственному интеллекту», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что с докладами выступят Герман Греф и Максим Акимов. Они расскажут, «какая ситуация в мире и у нас, какие меры (будут предприниматься. — Прим. ФАН.) в дальнейшем». По словам Пескова, также состоится обмен мнениями.

«Само совещание пройдет на базе школы № 21. Эта школа возникла по инициативе Сбербанка совместно с французами разработаны программы программирования. Уникальное образовательное учреждение. Президент перед совещанием ознакомится с этим учреждением», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Песков заметил, что во второй половине дня Путин вручит ордена «Родительская слава».