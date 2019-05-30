Пассажиры опрокинувшегося в Будапеште катера не надели спасательные жилеты

Будапешт, 30 мая. Пассажиры прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта, не надели спасательные жилеты.

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на южнокорейских дипломатов, во время опрокидывания судна на пассажирах не было спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира, опрокинулся на Дунае в центре Будапешта. По предварительным данным, семь человек погибли. К настоящему моменту известно, что 14 пассажиров удалось спасти, еще 19 числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.

Пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян сообщил, что россияне не пострадали при столкновении двух прогулочных катеров.