ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах

Москва, 30 мая. Большинство россиян следит за своим питанием, при этом 21% ест, что хочет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был посвящен здоровому образу жизни.

Согласно опросу, 59% россиян в той или иной степени следят за своим питанием. Из них 7% соблюдают рекомендованную диету, 13% придерживаются самостоятельно выбранной диеты и 39% стараются есть здоровую пищу. При этом 21% респондентов заявили, что позволяют себе есть то, что хочется, поскольку здоровье их не беспокоит. Согласно данным, у 19% опрошенных нет возможности думать о правильном питании — они едят то, что могут себе позволить.

Как выяснили социологи, число курильщиков в стране составляет 29% от всех опрошенных. Более 50% россиян признались, что никогда не курили.

Что касается алкоголя, то 67% россиян сообщили, что употребляют спиртные напитки время от времени. При этом 33% граждан заявили, что не употребляют алкоголь.