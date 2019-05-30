Сотрудники полиции подозреваются в многомиллионной взятке в Кабардино-Балкарии

Ессентуки, 30 мая. В Кабардино-Балкарии сотрудников полиции подозревают в многомиллионной взятке. Полицейские, по версии следствия, закрывали глаза на незаконную перевозку спиртосодержащей продукции.

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказкому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении начальников районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД. Сотрудников полиции подозревают в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

Совместно с сотрудниками ГУСБ МВД Росиии следователи задержали 12 человек из руководствующего состава, действующих и бывших сотрудников. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

«В период 2017–2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей», — сообщила ФАН официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На территории Кабардино-Балкарской Республики произведено более 30 обысков в служебных помещениях. Проводится комплекс следственных оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление всех соучастников совершенных преступлений.