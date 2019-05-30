«Аэрофлот» объяснил, почему в A-320 сработала пожарная сигнализация

Москва, 30 мая. В компании «Аэрофлот» объяснили, почему в самолете Airbus A-320, летевшего из Москвы в Грозный, сработала пожарная сигнализация.

После осмотра самолета, который был вынужден вернуться в аэропорт вылета «Шереметьево», представители «Аэрофлота» констатировали, что технических неполадок не было выявлено. В авиакомпании предположили, что пожарная сигнализация могла сработать из-за закурившего пассажира, передает телеканал «360».

Напомним, ранее экипаж воздушного судна, летевшего из Москвы в Грозный, принял решение о возвращении в столицу из-за срабатывания системы противопожарной безопасности. После успешного приземления в «Шереметьево» выяснилось, что возгорания на борту не было. К месту приземления подъехали пожарные машины: их помощь, к счастью, не пригодилась.

Было принято решение о замене самолета. Вылет лайнера из Москвы в Грозный был предварительно перенесен на 12.00 часов.