Министр обороны Японии рассказал об откровенном обмене мнениями с Шойгу о КНДР

Токио, 30 мая. Министр обороны Японии Такэси Ивая рассказал об откровенном обмене мнениями с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по ситуации на Корейском полуострове.

Ивая уточнил, что на повестку были вынесены вопросы в сфере военной политики, положение дел в регионе, включая ситуацию вокруг Северной Кореи.

«По многим пунктам мы достигли понимания», — подчеркнул он.

Напомним, российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Токио в четверг для участия в консультациях в формате «2+2» с главами оборонных и внешнеполитических ведомств США.

Сегодня министр обороны РФ уже успел совершить визит на кладбище «Тама» в Токио, где возложил цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что визит в Японии другого российского министра Сергея Лаврова стал причиной протестной акции представителей ультраправых организаций. Они собрались в центре японской столицы, требуя возвращения «северных территорий», которыми являются четыре острова южных Курильских островов.