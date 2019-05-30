«Аэрофлот» рассказал, как прошла аварийная посадка самолета A-320 в «Шереметьево»

Москва, 30 мая. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала аварийную посадку своего самолета в московском аэропорту «Шереметьево», отметив, что она прошла в штатном режиме.

«Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Шереметьево — Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно», — сказал представитель авиакомпании.

По его словам, воздушное судно будет заменено, после чего пассажиров отправят в Грозный. Планируется, что вылет состоится в 12.00.

Ранее источники ФАН сообщили, что самолет Airbus A-320, который направлялся из Москвы в Грозный, совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Согласно последней информации, экипаж лайнера в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку.

Напомним, в «Шереметьево» 5 мая произошла страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 41 человека. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в столичный аэропорт из-за технической неисправности. У пассажирского лайнера во время жесткой посадки подломились стойки, после чего загорелись двигатели. Известно, что на борту воздушного судна находились 78 человек.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс РФ проверить самолет Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. По словам экспертов, важно оценить прочность кессона крыла и шасси и проверить систему защиты воздушного судна.