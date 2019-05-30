Сирия 30 мая. ВВС Сирии ударили по боевикам в Хаме, неизвестные напали на конвой SDF в Ракке. В Алеппо САА обменивается ударами с «умеренной оппозицией». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевой вылет на юге Идлиба и на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в организации теракта и нападения на отряд SDF в Ракке.

Курды: потеряли одного бойца на северо-западе Алеппо.

ВС Турции: направили на север Хамы еще один военный конвой.

Провинция Алеппо

В Алеппо продолжаются боестолкновения между правительственными силами и бандгруппами вооруженной оппозиции. Как сообщает на своей странице в сети Twitter информационный канал Halab Today TV, сирийская армия обстреляла позиции боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Хумейра.

Twitter-канал NORS сообщил, что на запад провинции прибыло подкрепление для правительственных сил.

Источник в сети Twitter (@Breizman1983) передал, что боевиками были атакованы позиции САА в районе города Аль-Хадер и у дамбы Шугадила. Атака была отбита подразделением САА без потерь в личном составе или технике.

На северо-западе провинции один боец курдского отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) был ранен в результате столкновений курдов с боевиками у поселения Хасан Аль-Кабир, сообщает местный источник новостей Radio Al Kul.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС Сирии проводят операцию по ликвидации укрепрайонов джихадистов на юге провинции. По данным Twitter-ресурса IDLIB PLUS, сегодня утром точечные удары были нанесены по укрытиям и складам джихадистских группировок в окраинах городов Маарет ан-Нуман, Тремала и Ариха. Информация о потерях джихадистов еще уточняется.

Провинция Ракка

Источник Mena Monitor сообщает, что четыре боевика курдских сил безопасности «Асайиш» погибли в результате взрыва в поселке Авиджа. Взрывное устройство было установлено в мотоцикл. После очередного теракта в провинции с участием заминированного транспорта, который носит почти ежедневный характер, курды вводят запрет на пользование мотоциклами для своих бойцов.

Также Mena Monitor сообщает, что один из членов SDF был убит, а другой ранен неизвестными в городе Ат-Табка на западе провинции. Группа неизвестных вооруженный лиц напали на конвой курдов и тут же скрылись с места преступления. В причастности к обоим инцидентам подозревают боевиков «Исламского государства», но в настоящее время источники, приближенные к боевикам ИГИЛ1, не подтвердили эту версию.

Провинция Хама

По данным информагентства Step News Agency, CАА обстреляла позиции радикалов на северо-западе провинции у города Шахнараз. С воздуха вертолеты ВВС Сирии нанесли удар по укрепрайонам радикалов. Данные о потерях среди боевиков уточняются. Действия армии САР являются ответом на провокации боевиков. Вчера ими были обстрелян из РСЗО мирный город Шатах, в результате падений снарядов разгорелся пожар в полях с посевами рядом с городской чертой.

Очередной конвой турецкой армии прибыл на север провинции и был замечен у города Мурек, о чем также сообщает Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)