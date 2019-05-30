Ракетный удар Су-34 попал на видео

Москва, 30 мая. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области. Нанесение ракетного удара Су-34 попало на видео.

В ходе учений летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли «высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени», которая имитировала подземный командный пункт условного противника.

Видео нанесения ракетного удара Су-34 опубликовал телеканал «Звезда».

Также летчики отработали групповой полет под управлением одного командира. Отмечается, что особенность такого вида полета заключается в том, что необходимо выдерживать между собой заданные интервалы и дистанцию.

Пресс-служба округа сообщила, что шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков принимают участие в учениях на авиационном полигоне в Курганской области. Также было задействовано около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи.

В середине мая на просторах Интернета появился видеоролик применения бомбардировщиком Су-34 ВКС России мощной «умной» бомбы — полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.