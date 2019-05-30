В сирийском лагере беженцев «Аль-Хол» появится госпиталь

В сирийском лагере «Аль-Хол» к концу недели откроется новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и тем, кто получил ранения во время военных действий. В его создании участвуют Сирийский Арабский Красный Полумесяц (САКП), Международный комитет Красного Креста (МККК) и Норвежский Красный Крест.

До сих пор у более 63 000 человек, прибывших в лагерь «Аль-Хол», с декабря не было доступа к медицинской помощи в местах своего проживания из-за непрекращающихся боевых действий, нехватки медикаментов или отсутствия учреждений здравоохранения. После недавнего посещения лагеря «Аль-Хол» Филип Шперри, глава делегации МККК в Сирии, назвал потребности в медицинской помощи «колоссальными». Министерство обороны РФ также регулярно делает заявления о бедственном положении в лагере. Так, по сообщению российского военного ведомства, каждый день в лагерях «Аль-Хол» и «Эр-Рукбан» гибнет от семи до десяти человек.

«Лагерь разросся очень быстро, поэтому гуманитарным работникам стало непросто удовлетворять потребности людей, особенно в медицинских услугах. Многие были ранены во время боев или по пути в лагерь. С тех пор прошло несколько месяцев, а медицинской помощи они так и не получили», — рассказал Филип Шперри.

Учитывая вновь прибывших, сейчас в лагере «Аль-Хол» находятся 74 000 человек, 90% из них — женщины и дети. Работа добровольцев усложняется наводнениями в сельских районах Эль-Хасаки, где людям также требуется помощь. По словам представителей гуманитарной миссии, работать приходится круглыми сутками.

Новый полевой госпиталь на 30 коек будет развернут на основе одного из самых современных комплексов, которые используются при ликвидации последствий бедствий и катастроф. В нем будут реанимация, операционная, послеоперационное отделение и лаборатория. Медицинский персонал будет работать на ротационной основе; в первую смену войдут представители национальных обществ Красного Креста Норвегии, Исландии, Дании и Финляндии.

Ранее представитель Минобороны РФ Михаил Мизинцев, руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии, назвал положение населения лагерей «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» критическим, условия существования — нечеловеческими.

Как рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ, узники лагерей страдают от острой нехватки воды, пищи, от антисанитарии и отсутствия медицинской помощи. Многие не выдерживают и гибнут, особенно тяжело болеют дети грудного и дошкольного возраста.

«При этом ситуация только ухудшается, прежде всего, из-за позиции США, которые создали эти объекты для обоснования своего нахождения на территории Сирии и, соответственно, несут полную ответственность за условия жизни находящихся в них сирийцев», — заявил Мизинцев.

Он напомнил, что благодаря совместным усилиям России и Сирии удалось запустить процесс выхода людей из «Эр-Рукбана».