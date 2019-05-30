Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков оценил желание Трампа обсудить продление договора СНВ-3 после 2020 года

60
0 Оставить комментарий

Песков оценил желание Трампа обсудить продление договора СНВ-3 после 2020 года

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил намерение президента США Дональда Трампа обсудить продление договора СНВ-3 после 2020 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескову указали на информацию американских журналистов о том, что Трамп намерен заняться продлением договора СНВ-3 после 2020 года. Представителя Кремля попросили оценить это желание американского президента.

«Основываясь на опыте, [можно сказать, что] выборы в США сопровождаются русофобскими истериками, — заметил пресс-секретарь президента России. — Мы надеемся, что на этот раз этого не произойдет. Договор СНВ стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении, мы доносим постоянно это нашим партнерам. Именно об этом [президент России Владимир] Путин беседовал с госсекретарем [США Майком] Помпео».

Песков оценил желание Трампа обсудить продление договора СНВ-3 после 2020 года

СНВ-3 является соглашением между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В феврале 2017 года, как писало агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, Трамп во время телефонных переговоров с Путиным раскритиковал СНВ-3. По мнению американского лидера, договор хорош для России, но плох для США. Официально в Белом доме эту информацию тогда комментировать отказались.

infox - new
Автор: Игорь Лукьянов
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров