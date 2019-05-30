В совете при ГД рассказали, как концерт у Кремля загнал Макаревича в ловушку

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич подвергся критике со стороны части либеральной общественности за намерение принять участие в патриотическом концерте у стен Кремля в День России 12 июня. Критики обвинили Макаревича в двуличии и меркантилизме и напомнили музыканту о его отрицательном отношении к воссоединению Крыма с Россией.

Макаревич не сдержал эмоций и написал горестный пост в Facebook, риторически спросив у бывших сторонников:

«Ребята, ну откуда в вас столько /фекалий/?»

Отметим, помимо Макаревича в праздничном концерте в День России примут участие Олег Газманов, Надежда Бабкина и еще несколько десятков исполнителей и музыкальных коллективов.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, Макаревич из-за своей двойственной позиции угодил в созданную своими руками ловушку и теперь живет по поговорке: «От ворон отстал, к павам не пристал».

«Андрей Вадимович все время попадает впросак, — иронически отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Теперь он стал частью праздничного концерта 12 июня у стен Кремля. С Газмановым и Бабкиной будет петь. Да вот свои же не поняли. «Зашквар», говорят. Полились помои не от «80% идиотов», как высказался в свое время о россиянах сам Макаревич, а, как ни странно, от представителей «20% светочей».

Именно поэтому Макаревич столь болезненно отреагировал на критику в свой адрес в связи с предстоящим выступлением у Кремля, считает блогер.

«Макаревич уже успел окрестить «сумасшествием» критику в свой адрес, — напомнил Манукян слова из интервью музыканта. — Судя по всему, Андрей Вадимович наконец заметил, что потоки фекалий полились как раз из тех, кого он раньше относил к «светочам». Как же так?! Разрыв шаблона! Теперь, чего доброго, и эти 20% попадут в круг «неблагонадежных» по версии Макаревича. Как же бедному Андрею Вадимовичу лавировать среди них?»

Куда ни кинь, как говорится, всюду клин, с иронией продолжил очередной поговоркой собеседник ФАН.

«Пойдешь к Кремлю петь — ах, ты поддерживаешь «кровавый режим»! Откажешься — ах, ты не хочешь петь россиянам! А всего этого можно было бы избежать, если в свое время не начинать делить людей на «идиотов» и «светочей». И еще: раз уж полез в политику и занял четкую, хотя и весьма сомнительную позицию, в том числе по Крыму, не удивляйся, что тебя однажды захотят «распять» твои же сторонники, если ты с этой извилистой дорожки однажды сойдешь», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее Андрея Макаревича подвергли критике за то, что музыкант принял участие в вечере в Сахаровском центре в поддержку карельского историка Юрия Дмитриева, обвиненного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В вечере, помимо Макаревича, приняли участие писательница Людмила Улицкая, актеры Лия Ахеджакова и Александр Филиппенко, музыкант Юлий Ким, правозащитник Павел Литвинов и другие.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Россия неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом. Однако Украина и поддерживающие ее западные страны отказываются признать российский статус Крыма. Макаревич в «крымском вопросе» стоит, скорее, на позиции Киева, о чем он неоднократно заявлял в различных интервью.