Клиенты Tele2 жалуются на проблемы со связью

Москва, 30 мая. Клиенты оператора Tele2 жалуются на проблемы со связью. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает стабильность работы интернет-сервисов.

Неполадки в работе оператора начали наблюдаться около десяти часов утра по московскому времени. Более 50% пользователей жалуются на сбой всех сервисов, еще 35% клиентов заявили о проблемах с мобильной связью, а у 9% опрошенных не работает мобильный Интернет.

В середине марта стало известно, что «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% акций Tele2.