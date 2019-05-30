ФАС отреагировала на сообщения о подорожании билетов в плацкарт

Москва, 30 мая. Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о повышении стоимости билетов в плацкартные вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель ФАС подчеркнул, что проверка будет проведена совместно с РЖД по каждому маршруту, после чего будут опубликованы выводы.

Как сообщала ранее «Газета.ру», железнодорожники данные о подорожании билетов категорически отрицают. Так, в Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) заявили, что цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, поэтому никакого «существенного роста на любые направления нет».

Кроме того, в ФПК отметили, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) свои обвинения в подорожании билетов основывает на некорректном сравнении стоимости билетов во время скидочных акций и по полному сезонному тарифу, уточняет «URA.RU».

По данным Infox, в 2014 году ФАС уже штрафовала РЖД на 1,8 млн рублей. Тогда причиной стало нераскрытие информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. В 2017 году ФАС установила, что билеты на поезд на ряде направлений оказались значительно дороже авиабилетов. Тогда член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН этот «казус плацкарта» объяснил «громоздкой структурой РЖД».