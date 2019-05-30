Новый президент Латвии пообещал игнорировать приглашения на 9 Мая в Москву

Рига, 30 мая. Новый президент Латвии Эгилс Левитс пообещал не ездить в Россию на День Победы, даже если получит приглашение от Москвы.

В эфире Латвийского телевидения Левитс рассказал о своих планах. В частности, он уточнил, что первые официальные визиты за рубеж совершит в Эстонию и Латвию.

«Всегда Эстония была первой, а Литва — второй», — объяснил он порядок.

А вот по отношению к Россией его позиция оказалась более негативной. В частности, новый президент Латвии пообещал не приезжать в Россию на 9 Мая. Он уточнил, что проигнорирует приглашения из Москвы.

«На 9 мая в том формате, который существует сейчас, нет. Я думаю, что у нас есть своя позиция, она обоснованная и легитимная, — озвучил он свое мнение по этому вопросу. — В том формате, который существует сейчас, нет».

При этом Левитс отметил, что хотел бы наладить отношения с Россией. По его мнению, взаимодействие Москвы и Риги должно быть частью общей политики Евросоюза, так как «расстановка сил не настолько равна, чтобы совершать шаги или выпады в одиночку», убежден он.

Напомним, 29 мая Левитс по решению членов парламента Латвии был избран президентом страны, пишет «Газета.ru». Он вступит в должность в июле, когда свой пост покинет действующий глава государства Раймонд Вейонис.