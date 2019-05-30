Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Москва, 30 мая. Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые отбывают наказание за хулиганство и побои в тюрьме, 13 июня.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого назначено в Московском городском суде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе суда.

«Рассмотрение состоится 13 июня в 11.00 по московскому времени», — сообщил представитель суда.

Напомним, в октябре минувшего года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Суд признал футболистов виновными в совершении преступления и приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Кирилл Кокорин по решению суда проведет в тюрьме полтора года, а Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев. Об этом пишет «Парламентская газета».