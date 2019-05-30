Разведчики ВСУ похвастались фотографиями с учений вблизи Крыма

Киев, 30 мая. Украинские военнослужащие, разведчики из морского центра специального назначения, провели учения на Тендровской косе в Херсонской области.

Судя по снимкам, опубликованным на странице Генштаба ВСУ в Facebook, отрабатывалось, в частности, десантирование. При этом в самом комментарии военных о задачах учений ничего не говорится.

Напомним, ранее в мае украинские военные уже проводили учения и на Черном, и на Азовском море. Военнослужащие морского центра спецназначения отрабатывали даже захват судна штурмовыми группами с моря и воздуха. Федеральное агентство новостей подробно рассказывало об учениях, которые активно рекламировались украинскими СМИ как «демонстрация мощи» ВСУ. Украинские военные регулярно хвастаются фотографиями с учений, которые командование ВСУ старается проводить в непосредственной близости от границ российского полуострова Крым.

Крымские официальные лица, комментируя информацию об очередных маневрах ВСУ вблизи полуострова, отмечают, что Киев, как показал, например, инцидент в Азовском море в ноябре прошлого года, способен только на провокации.

В феврале, когда стало известно о планах ВСУ провести ракетные учения у границ Крыма, в парламенте полуострова предупредили, что маневры силовиков могут представлять опасность только для украинцев, которые проживают в районах, где будут проведены учения.