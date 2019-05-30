Путин внес в Госдуму проект о приостановлении ДРСМД

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного с США.

Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет Госдумы ознакомится с документом в течение часа: депутаты определят сроки его рассмотрения.

Совет Федерации также в свою очередь сообщил, что готов незамедлительно ознакомиться с документом. По словам сенатора Франца Клинцевича, это может произойти 11 июня.

Официальным представителем главы государства при рассмотрении проекта о приостановке ДРСМД стал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Согласно ему, стороны обязуются уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

Осенью прошлого года Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении условий соглашения и заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американская сторона потребовала от РФ отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8). В Москве в свою очередь обратили внимание на то, что дальность указанной ракеты не превышает установленных ограничений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия будет отвечать на действия США по вопросу ДРСМД зеркально. Министр обратил внимание, что 2 августа США юридически станут неучастниками соглашения.