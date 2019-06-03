Симферопольское шоссе в Подмосковье отремонтируют из-за колеи

Верхний слой дорожного покрытия на участке с 22 по 83 км федеральной автодороги М-2 «Крым» пришел в негодность на год раньше четырехлетнего гарантийного срока. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Капитальный ремонт трассы завершился в декабре 2015 года. На его проведение из средств федерального бюджета было выделено 9,7 млн рублей. Гарантийный срок на верхний слой покрытия, согласно условиям государственных контрактов, составляет четыре года.

«При проверке гарантийных обязательств в 2018 году сотрудниками ФКУ «Центравтомагистраль» совместно с подрядной организацией по содержанию и сотрудниками ГИБДД были совершены комиссионные выезды на указанные участки. В ходе объезда обнаружены дефекты в виде колейности», — рассказала ФАН пресс-секретарь ФКУ «Центравтомагистраль» Мария Лапшина.

По данным АНО «Научно-исследовательский институт материалов, конструкций и новых технологий», колея образовалась из-за огромного потока машин. В связи с этим скорость движения на трассе ограничена до 90 км/ч.

Как сообщают в Росавтодоре, участок дороги отремонтируют в июне и июле. Работы будут представлять собой поверхностную обработку и устройство защитных слоев износа дорожного покрытия.

«Такие работы не требуют глубокого фрезерования дорожного покрытия. На поверхность дороги наносится слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной около четырех сантиметров. В результате образуется ровное, однородное покрытие», — пояснили в ведомстве.

Закупочные процедуры находятся в завершающей стадии. Общая начальная максимальная цена государственных контрактов составляет 5,7 млн рублей. По окончанию электронных аукционов она будет снижена, уточнили в ведомстве.