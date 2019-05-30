Эксперт прокомментировал возможность начала гражданской войны на западе Украины

На Украине снова с тревогой обсуждают возможное начало гражданской войны в западных областях страны. Начавшиеся 29 мая антитеррористические учения в Закарпатье вызвали обеспокоенность не только у жителей региона, но и на всей территории, контролируемой Киевом. Федеральное агентство новостей обсудило ситуацию с членом Изборского клуба, директором Центра геополитических экспертиз Валерием Коровиным.

«Главной проблемой Украины является ее так называемая «унитарность», которую там понимают исключительно как принудительную «украинизацию», — напомнил он. — В этом суть украинского националистического проекта — создать искусственную политическую нацию так называемых «украинцев» на полиэтничном пространстве юга России, с легкой руки Владимира Ленина объявленного Украиной и за годы советской власти обретшего все атрибуты государственности».

По мнению собеседника ФАН, все это не меняет сути. Украина — полиэтничное пространство, населенное преимущественно русским большинством, а также малоросскими этносами, румынами, венграми, цыганами и еще десятками народов и этносов, сохраняющих свою идентичность, языки, культуру, традиции и обычаи.

«То есть все то, что и составляет суть народа, идентичность, за которую каждый готов сражаться в том числе с оружием в руках, — уверен Коровин. — Неудивительно, что все это культурное, этническое и языковое многообразие встречает принудительную украинизацию, означающую отказ от своей исконной идентичности, в штыки. Причем зачастую в прямом смысле этого слова. Первым восстало русское большинство, за ним последуют другие. Украинствующим же элементам, засевшим в коридорах власти на Банковой улице, остается лишь в пожарном порядке подавлять вспыхивающие один за другим очаги недовольства украинизацией то на востоке, то на западе».

Эксперт не сомневается в том, что Крым и Донбасс Украина уже потеряла, на очереди остальные русскоязычные регионы, а также те, где отрицают националистическую идеологию «украинства».

«Таким образом, распад националистической Украины — дело времени. Выходом бы могла стать федерализация, но эта возможность уже упущена. Страну ждет серия так называемой АТО, усиление расползающейся гражданской войны и — как итог — конец проекта», — подытожил член Изборского клуба.

Накануне в Закарпатье стартовали антитеррористические учения, затронувшие не только военных, сотрудников спецслужб, в том числе Госспецсвязи, правоохранительные органы, но и местное население. Согласно официальному сообщению пресс-службы полиции, это было сделано для достижения максимальной реалистичности.

В частности, проводилась проверка документов, осмотр машин. Кроме того, в некоторых районах был введен запрет на передвижение. Это происходит на фоне кризиса в отношениях Киева и Будапешта, вызванного ущемлением украинскими властями интересов этнических венгров и шагами Венгрии по их защите.

Нелишним будет также напомнить: около года назад украинский депутат Юрий Береза посетил Закарпатье, после чего выступил с паническими заявлениями о том, что «не нашел там Украины», а сам регион «идет по пути Крыма».