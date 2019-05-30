Москва, 30 мая. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что очистка трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти займет 6–8 месяцев. По его словам, в дальнее зарубежье по нефтепроводу было доставлено около трех миллионов тонн «грязной» нефти.

По данным издания «Коммерсант», он уточнил, что загрязненная нефть будет размещена в свободных емкостях, расположенных в резервуарных парках «дочек» «Транснефти». «Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти. По сведениям Андронова, кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши 10 июня.

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша, Белоруссия и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

После этого премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор должны провести расследование данного инцидента.

30 апреля глава нефтяной компании «Транснефть» Николай Токарев рассказал, что Белоруссия начала получать кондиционную нефть из России. По его словам, «Транснефть» и министерство энергетики России уже обсудили локализацию последствий вместе с партнерами из Белоруссии, Польши и с Украины.

По данным главы компании, причиной загрязнения поступающей на территорию союзного государства нефти стала деятельность частного предприятия в Самарской области. Оно умышленно сливало не прошедшую товарную подготовку нефть в трубопровод. Токарев полагает, что имели место мошеннические схемы. В связи с этим «Транснефть» передала все материалы в региональное управление ФСБ. Президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад Токарева, потребовал скорректировать систему контроля качества продукции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

29 мая прокачка чистой нефти по «Дружбе» началась в Венгрии. «Транснефть» откачала реверсом из Белоруссии 163 тысячи тонн некондиционной нефти.