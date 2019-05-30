Поклонская заявила, что военные Сирии приедут в Крым на реабилитацию

Симферополь, 30 мая. Военнослужащие армии Сирии, которые получили ранения, пройдут реабилитацию в Крыму, сообщила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Парламентарий сообщила, что в рамках достигнутых договоренностей между Крымом и Сирией обсуждался вопрос оказания реабилитации для граждан САР, которые получили серьезный вред здоровью из-за ранений.

«Конечно же, основная часть — это дети. Кроме того, нашей стороне передали список из 120 человек, это раненые, которые лечились в военном госпитале Сирии», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Депутат добавила, что крымское министерство здравоохранения изучит список и предоставит возможности по реабилитации раненых.

Ранее Поклонская сообщила, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из них отправилась на реабилитацию в Крым. Еще несколько детей остались в больницах Петербурга и Москвы для проведения срочных операций.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе на террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в республике, в настоящее время идет зачистка территорий от боевиков. Сирийские власти в данный момент занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.