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Фото обновленного Renault Duster появились в Сети

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Фото обновленного Renault Duster появились в Сети

Москва, 30 мая. Фотографии обновленного кроссовера французского автомобильного производителя Renault Duster появились в Сети.

Фотошпионам удалось сделать снимки новинки в камуфляже на дорожных испытаниях в Бразилии. Автоэксперты рассмотрели кадры с Renault Duster, опубликованные на сайте Autos Segredos, и пришли к выводу, что машина, скорее всего, получит квадратные фонари. Также у модели будет отличная от текущей версии Duster крышка багажника.

Дизайн автомобиля напоминает модель, которая продается в Южной Африке и ОАЭ. Известно, что новинка получит увеличенную решетку радиатора, зауженные фары головного света, переработанную переднюю панель, обновленные кресла и информационно-развлекательный комплекс, которым можно будет управлять через смартфон.

Ранее сообщалось, что Renault готовит к выпуску новую «внедорожную» версию седана Logan для рынка Бразилии. Новинка получит увеличенный клиренс и защитный пластиковый обвес.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Autos Segredos
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